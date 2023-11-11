أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 18 حتى 1445/4/24 الموافق 2 حتى 2023/11/8 عن ضبط 17,305 مخالفين، منهم 10,804 مخالفين لنظام الإقامة، و3890 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2611 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 626 شخصاً، 57% منهم يمنيو الجنسية، و40% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 24 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، فيما تم ضبط 9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 51,077 وافداً مخالفًا، منهم 43,892 رجلاً، و7185 امرأة، في حين تمت إحالة 44,012 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1883 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7845 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للسعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.