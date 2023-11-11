بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بولندا الرئيس أنجي دودا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأنجي دودا، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بولندا أنجي دودا، بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لأنجي دودا، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.