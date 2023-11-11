وصل إلى الرياض، اليوم (السبت)، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، يرافقه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إيران عبدالله بن سعود العنزي، والسفير الإيراني لدى السعودية الدكتور علي رضا عنايتي، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.



