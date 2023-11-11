أطلقت هيئة الحكومة الرقمية أخيراً، مبادرة السوق الرقمي (إمباكت)، لأعضاء منظمة التعاون الرقمي ودول الاتحاد الأفريقي وعددها (54) دولة، وذلك للمساهمة في خلق قيمة للأفراد والمجتمعات وقطاعات الأعمال، والعمل على سد الفجوة الرقمية نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام للجميع، تزامناً مع ختام القمة السعودية الأفريقية.

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن المبادرة تهدف إلى بناء البنية التحتية الرقمية لتحقيق الأثر الإيجابي للمساهمة في رفع الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقديم تجربة أفضل للمستفيدين من الخدمات، والتي تعكس تعزيز التكامل والعمل المشترك وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال الصويان: تهدف مبادرة السوق الرقمي إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية في عدد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والعدل، والأمن، إضافة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال.

وأشار الصويان إلى أن هيئة الحكومة الرقمية ستعمل بالتعاون مع منظمة التعاون الرقمي مع الجهات الحكومية في الدول المستفيدة على الاستفادة من هذه المبادرة، والتي يشارك فيها عدد من الشركات السعودية.

وأوضح الصويان أن الحزمة الأولى تضمنت مجموعة من المنتجات وهي: منصات (أبشر، نفاذ، فسح، ناجز، استحقاق، سابر، صحتي، مدرستي، Future X).