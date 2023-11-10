التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الجمعة)، وزير الخارجية والسياحة في جمهورية سيشل سيلفستر راديجوندي، وذلك على هامش أعمال القمة السعودية - الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

عقب ذلك وقع وزير الخارجية ووزير خارجية سيشل الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سيشل، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق والتعاون المشترك.