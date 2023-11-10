استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة بالرياض اليوم (الجمعة) أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما جرى استعراض المستجدات الراهنة خصوصا تطورات الأوضاع في قطاع غزة وجهود وقف العدوان عليها وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، إضافة إلى بحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

كما حضر من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز أمن الدولة عبدالله بن محمد الخليفي، وكبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد وصل إلى الرياض اليوم، للمشاركة في الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والقمة الإسلامية الاستثنائية.

وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي.

كما كان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، وسفير دولة قطر لدى المملكة بندر محمد العطية، ونائب مدير شرطة منطقة الرياض اللواء منصور بن ناصر العتيبي.