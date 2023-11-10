نوه رئيس وزراء جمهورية النيجر الأمين زين علي مهمان، في كلمته خلال القمة السعودية الأفريقية المنعقدة في الرياض اليوم، بالعلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النيجر، وبانعقاد هذه القمة لإظهار الفرص الاستثمارية بين المملكة ودول أفريقيا، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بينها.

وأكد رئيس جمهورية النيجر أهمية تطوير التعاون الاقتصادي مع المملكة وفتح آفاق جديدة لاستقبال المستثمرين السعوديين، التي تعد أولوية للنيجر، في ظل ما تملكه من مصادر طاقة وثروات وقدرتها على إنتاج اليورانيوم، والتركيز على الاستفادة الاستثمارية منها.

وتطرق دولته إلى ما تمر به النيجر من صعوبات حاليًّا والسعي الحثيث والجاد لحلها، لتستطيع بلاده الاستثمار الأمثل من الموارد وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة وخلق منطقة اقتصادية مثالية جاذبة للدول المستثمرة، مشددًا على أهمية علاقات المملكة مع بلاده خصوصا العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، التي ستعزز من تقوية اقتصاد البلدين وفتح آفاق استثمارية جديدة.