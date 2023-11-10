أكد رئيس جمهورية بوروندي إيفاريست ندايشيمي أهمية القمة التي تأتي ضمن جهود المملكة العربية السعودية وما تقوم به من أعمال في إطار التعاون بينها وبين الاتحاد الأفريقي، مبينًا أن القمة تعد فرصة لإحياء العلاقات بين جمهورية بوروندي وأفريقيا، وبينها وبين المملكة العربية السعودية التي ظهرت بقوة من خلال صندوق التنمية السعودي وكثير من الاتفاقيات الموقعة منذ العام 1980 وحتى يومنا هذا.

وأشار في كلمته في القمة السعودية الأفريقية المنعقدة حاليا بمدينة الرياض إلى ما تقوم به جمهورية بوروندي من جهود تنموية وتطويرية من خلال برنامج رؤيتها 2060، خصوصا ما يتعلق بالإنتاج الزراعي والمبادرات المتعلقة به وتوفير المواد التي تحتاجها البلاد، وفتح المجال أمام الشراكات الواعدة بينها وبين المملكة بما يسهم في زيادة الإنتاج والوصول إلى الزراعة التقنية التي تمكن من التحويل وتخزين المواد، واستخدام الموارد التعدينية المتعددة واستخدامها الاستخدام الأمثل والاستفادة منها وتوريدها وتصديرها عبر المستثمرين المحليين والأجانب وخصوصا المستثمرين من المملكة وصندوق التعاون العربي السعودي.

واستعرض رئيس جمهورية بوروندي أوجه التعاون المشترك بين بلاده والمملكة في مجال العمل الاجتماعي لمقاومة الفقر والعوز من خلال عقد شراكات مثمرة عن طريق صندوق التنمية السعودي خصوصا في مجال البنى التحتية والمساكن والطاقة والتعدين والسياحة والعمل الإلكتروني وغيرها من الميادين.