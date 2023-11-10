أكد رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن وتارا أن انعقاد القمة السعودية الأفريقية يؤكد الالتزام الثابت للمملكة في دعمها لتنمية دول أفريقيا، ويدعم الشراكة بين المملكة ودول أفريقيا لمواجهة التحديات التي تواجه الجميع، وتخدم القارة الأفريقية.

وأشار في كلمته إلى أن القمة تقدم الكثير من الفرص للاستثمار في جميع المجالات المختلفة، مشيدًا بدور المملكة الدائم في مساعدة الدول الأفريقية على جميع المستويات خصوصا في مجال الطاقة المتجددة.

وشدد رئيس جمهورية كوت ديفوار على أهمية تعميق العلاقات بين المملكة ودول أفريقيا، داعيًا إلى وقف إطلاق النار في غزة وعودة السلام الدائم من خلال حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.