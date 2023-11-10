أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تقريرها الإحصائي الشهري، أن مصروفات المنافع التأمينية لشهر أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 10.7 مليار ريال.

وجاء من ضمن المصروفات التأمينية، مصروفات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» التي تجاوزت 87.2 مليون ريال، في حين بلغت معاشات فرع الأخطار المهنية أكثر من 16.3 مليون ريال.

ووفقا للتقرير، فقد عقدت المؤسسة 58 لقاء وورشة عمل للتوعية بمبادئ الالتزام التأميني وأهمية عنصري السلامة والصحة المهنية في مقرات العمل، كما بين التقرير أبرز الملاحظات التأمينية المرصودة على أصحاب العمل، حيث جاءت مخالفات تسجيل مشتركين دون وجود علاقة عمل وعدم الالتزام بوجود أدوات السلامة وطفاية الحريق وعدم الالتزام بتوفير سجل إصابات العمل كأبرز الملاحظات المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي.