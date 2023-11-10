التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم (الجمعة)، بوزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون تيموثي موسى كابا، وذلك على هامش القمة السعودية الأفريقية المنعقدة بالعاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، إضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

عقب ذلك، وقع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية سيراليون، الاتفاقية العامة للتعاون ومذكرة التفاهم بشأن المشاورات السياسية بين السعودية وسيراليون، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق والتعاون المشترك.