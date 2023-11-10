استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في الرياض (الخميس) وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مجالات التعاون المشترك كافة، إضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.وأكد وزير الخارجية موقف المملكة الرافض لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، مع ضرورة رفع الحصار عن غزة، والإسهام في تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين، داعياً بريطانيا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن إلى العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، على هامش اجتماع وزراء خارجية العرب التحضيري للدورة غير العادية للقمة العربية.وناقش اللقاء تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، واستمرار تضرر المدنيين العزّل من تصاعد وتيرة العمليات العسكرية، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع التهجير القسري لسكان غزة، ووقف التصعيد العسكري.وبحث الجانبان سبل تكثيف التواصل مع الأطراف الفاعلة دولياً للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، إضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.