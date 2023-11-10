تتجه الأنظار خلال الأيام الحالية صوب العاصمة السعودية الرياض، التي تحتضن 3 قمم كبيرة ومهمة، لتؤكد أن الرياض مركز للقرار السياسي على مستوى الشرق الأوسط، والعالمين الإسلامي والعربي.وتبدأ أولى القمم الثلاث بالقمة السعودية الأفريقيةالتي تتطلع المملكة لأن تعزز الجهود الدولية الرامية لإيجاد حلول مبتكرة تساعد دول القارة الأفريقية على استغلال ثرواتها ومقدراتها الذاتية، بما يُعظم الأثر الإيجابي لاستثمارات المملكة ومشاريعها التنموية في الدول الأفريقية على اقتصاد ومجتمعات هذه الدول، ويسهم في خفض نسبة البطالة والفقر، وتعزيز شراكة المملكة والدول العربية مع دول القارة الأفريقية.وقمة إسلامية استثنائية بدعوة من المملكة، السبت القادم، بمدينة الرياض، وذلك في ظل الاعتداءات ⁧‫الإسرائيلية‬⁩ غير المسبوقة على الشعب ⁧‫الفلسطيني في قطاع غزة‬⁩، وتأتي ثالث القمم القمة العربية الطارئة التي ستناقش الأحداث الجارية في غزة.وأنهت العاصمة الرياض استعداداتها لاستقبال الوفود المشاركة في القمم، وتحضيرات مسبقة للقمم، كما تم تجهيز «واحة الإعلام» لتسهيل مهمة عمل الإعلاميين، وتغطية الأحداث لحظة بلحظة.وتقيم وزارة الإعلام، النسخة الرابعة من «واحة الإعلام» في الدرعية بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع استضافة السعودية للقمم الثلاث، إذ تعد هذه «الواحة الذكية» إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام بهدف تطوير التغطية الإعلامية، من خلال توظيف التقنية الحديثة في دعم تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز، في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث الوطنية التي تشهدها السعودية.