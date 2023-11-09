استقبل وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الخميس) في الرياض، وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس ديندياس.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث التعاون في المجال العسكري والدفاعي وسُبل تعزيزه وتطويره.

كما ناقش الجانبان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وآخر التطورات في غزة ومحيطها، مؤكدًا ضرورة وقف العمليات العسكرية، وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، واستئناف مسار السلام.

حضر الاستقبال نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، والملحق العسكري المكلف في سفارة المملكة العربية السعودية في أثينا العقيد الطيار الركن راشد بن عبدالعزيز العبودي.

كما حضره من الجانب اليوناني سفير جمهورية اليونان لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس، ومستشار الوزير للشؤون الدبلوماسية اليفثيريوس أنجلوبولوس، ومساعد مستشار الوزير للشؤون الدبلوماسية جورجيوس ارناوتيس، والملحق العسكري بسفارة جمهورية اليونان لدى المملكة العقيد يوانيس سبايروبولوس.