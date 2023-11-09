نظمت الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بالنيابة العامة بالشراكة مع مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية مبادرة التبرع بالدم تحت شعار «حياة لهم.. صحة لك»، في المقر الرئيسي بالرياض.

وحظيت المبادرة بمشاركة النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وعدد من منسوبي النيابة العامة، حرصاً على المساعدة في هذا العمل الخيري، وإدراكاً لما يمثله التبرع بالدم من إنقاذ حياة الكثير من المرضى والمصابين.



يذكر أن إجراءات التبرع خضعت للشروط المطلوبة، حيث تم إجراء الكشف الطبي للمتقدمين للتبرع، والتأكد من قدرتهم على التبرع ثم تعبئة البيانات اللازمة والمعلومات الشخصية.