كرّم أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز 71 خريجاً وخريجة حازوا على برامج البورد السعودي، وثمّن الأمير حسام منجزات التدريب بصحة الباحة، واطلع على أبرز منجزات القطاع الصحي في حضور مدير عام إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير الشهراني.

فيما وجّه أمير منطقة الباحة بفتح بوابات سد وادي أثال ‬في مركز بني عطاء في محافظة الحجرة؛ لتهيئة طاقة السد الاستيعابية وتطبيق خطة الطوارئ، وتابع تنفيذ توجيه الأمير حسام محافظ الحجرة وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والدفاع المدني وبلدية الحجرة.

‏فيما استقبل أمير منطقة الباحة مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة مهنا بن محمد العدواني، وتسلم تقريراً تضمّن إحصائية إدارة الأحوال المدنية بالمنطقة خلال عام.