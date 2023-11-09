أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر اليوم (الخميس) وغداً (الجمعة) بهطول الأمطار، وذلك وفقا لمخرجات النموذج العددي السعودي.

ونشر المركز اليوم عبر منصة «إكس» مقطع فيديو يوضح عودة فرص هطول الأمطار اليوم وغداً على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة، وذلك ابتداء من أولى ساعات فجر غد (الجمعة) حتى منتصف الليل.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة خاصة الجنوبية منها.