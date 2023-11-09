فيما تنطلق الأحد القادم، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي في مراحل التعليم العام، حددت وزارة التعليم، ثماني مواد في نظام الانتساب بالمرحلة الثانوية يتم تقويمها تقويماً تكوينياً في أعمال واختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول. وتتضمن هذه المواد: الكفايات اللغوية والقرآن والتفسير والحديث والتربية الصحية والبدنية والتفكير الناقد والدراسات الاجتماعية والتربية المهنية، والمعرفة المالية، بحيث يتم تقويمها تقويماً طوال العام ورصد درجتها من 100 من دون وجود اختبار نهائي فيها.وأوضحت الوزارة أنّ توزيع الدرجات في بقية مواد الانتساب كاللغة الإنجليزية والرياضات والعلوم الطبيعية (الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، وعلم البيئة) والتقنية الرقمية ستكون 40 درجة للمهام الأدائية و60 درجة لاختبار نهاية الفصل.