رأس أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان، في مكتبه بالإمارة أمس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان في دورته الجديدة، وذلك بحضور اعضاء المجلس. ونوه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بدعم وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، لقطاع التعليم بالمملكة، مثنياً على ما تم تحقيقه من إنجازات علمية وما وصلت إليه الجامعة من مكانة علمية متميزة، مؤكداً مواصلة العمل في سبيل تحقيق التميز الأكاديمي، وتعزيز خدمة المجتمع، واطلع خلال الاجتماع على التقرير السنوي للجامعة، والموافقة على اعتماد الطلبة المتوقع تخرجهم للعام الجامعي 2023- 2024م، كذلك تمت الموافقة على استحداث برامج أكاديمية في كلية الحاسب الآلي وهي برنامج البكالوريوس في الذكاء الاصطناعي والبكالوريوس في علوم البيانات والبكالوريوس في الأمن السيبراني.