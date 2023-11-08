ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطناً ومقيماً من الجنسية السودانية مخالفَين لنظام البيئة، بحوزتهما أكثر من 16 متراً مكعباً من الحطب والفحم المحليين المستخدمين في أنشطة تجارية في المنطقة الشرقية.

وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، موكدةً أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب، وعقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.