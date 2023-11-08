رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بجدة، اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة.

واطلع على الخطة العامة لتنفيذ أعمال اللجنة، التي تشمل أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة، وتعزيز العمل التكاملي بينها.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

وقد استقبل الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير الدفاع المدني بالمنطقة، المعين حديثًا، اللواء سامر الصاعدي.

وهنأ اللواء الصاعدي بمناسبة تعيينه، سائلًا الله له التوفيق في مهمات عمله.

من جهة أخرى، استقبل الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، السفير الكندي لدى المملكة، جان فيليب لينتو.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.