استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة أمس مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك السابق اللواء الدكتور محمد بن حسن القحطاني الذي أحيل للتقاعد، ومدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد ظافر بن محمد الأسمري المعين حديثاً.وأثنى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على جهود اللواء القحطاني التي بذلها طيلة فترة عمله، متمنياً للعميد الأسمري التوفيق في عمله، مشددا على الدور المهم والفاعل للدفاع المدني في ظل ما يقدم له من دعم ورعاية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وبمتابعة وزير الداخلية.