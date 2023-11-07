تستضيف العاصمة الرياض اللقاء العاشر لأعضاء الفهرس العربي الموحد تحت شعار «الفهرس العربي الموحد ممكِّن لمشاريع البيانات المترابطة في المكتبات العربية» خلال 28-30 نوفمبر القادم.

وأوضح المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، أن اللقاء سيشارك فيه نخبة من الخبراء العرب في قطاعات التقنية والمكتبات والأرشيف والمتاحف لدراسة التطورات الجارية في مجالات تنظيم المعلومات، والرقمنة، والخدمات الملائمة للبيئة الإلكترونية، والنظر في التحديات التي تواجه المكتبات والمؤسسات المعنية بمعالجة المعرفة وتقديم خدمات معلومات متطورة.

وقال ابن معمر: يهدف اللقاء إلى تعزيز تظافر الجهود لتجسيد التعاون والتكامل بين المكتبات ومراكز المعلومات العربية التي تعمل على خدمة الثقافة العربية والإسلامية لتحقيق الأهداف التنموية في جميع أقطار العالم العربي.

وأضاف أن المكتبة أطلقت الفهرس العربي الموحد في عام 2006 بناءً على موافقة من المقام السامي الكريم بإنشاء فهرس عربي موحد يجمع الإنتاج الفكري العربي في قاعدة واحدة وذلك لإيجاد بيئة تعاونية بين المكتبات العربية خاصة في مجال معايير إدارة الأصول المعرفية بهدف توحيد ممارسات الفهرس في المكتبات العربية وفق المواصفات الدولية للضبط الببليوجرافي.

وأشار إلى مشاركة المكتبات في جميع الدول العربية وكذلك المتخصصين والمهتمين ورؤساء الجمعيات والاتحادات المهنية وأساتذة الجامعات في مجال المكتبات والمعلومات، وسيضم برنامج اللقاء حلقات نقاش حول مشكلات تنظيم المعرفة وطرح الحلول والتطبيقات التقنية، كما ستعقد على هامشه دورتان تدريبيتان حول تطبيقات الويب الدلالي والبيانات المرابطة للوصول إلى المعلومات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات المعرفة.