يلتقي أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، غداً (الأربعاء)، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يزور المنطقة ويدشن معرض «سيرة ومسيرة»، الذي يبرز جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان في الدعوة إلى الله.

ويرعى الأمير حسام الاجتماع الثاني للجان السلامة المرورية الذي ينعقد غداً في الباحة، تحت عنوان «الطريق مسؤولية الجميع». ودعا الأمير حسام الجهات المشاركة لرفع مستوى التوعية بخطورة الحوادث المرورية، وتعزيز السلامة على الطرق والعمل على خفض عدد الوفـيات والإصابات والإعاقات الناجمة عن حوادث السير، تحقيقاً لأهداف الملتقى.

وتابع الأمير حسام الحالة المطرية على منطقة الباحة وعدد من محافظاتها. ووجه جهات الاختصاص بتنفيذ ما ورد في الخطة العامة لتفادي أضرار الأمطار والسيول، مؤكداً على جميع الجهات ذات العلاقة بمتابعة كامل الطرق الرئيسية بالمنطقة، والطرق الفرعية والرابطة بين السراة وتهامة والبادية؛ للتأكد من سلامتها أمام المركبات، واستمرار حالة التأهب لمواجهة أي طارئ.

ودعا أمير منطقة الباحة المواطنين وزائري منطقة الباحة إلى أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية، وتجنب عبور مجاري السيول توخياً للحذر.