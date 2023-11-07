أطلق نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، الإستراتيجية المؤسسية لإمارة المنطقة 2024-2026، وذلك خلال استقباله في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة، محافظي المنطقة وقيادات الإمارة.

وأكد الأمير بدر بن سلطان ضرورة مواكبة توجهات القيادة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للوصول بالعمل إلى مستوى التطلعات وتحقيق آمال سكان المنطقة وقاصديها، وذلك عبر التطوير المستمر لمنظومة العمل، وتعزيز استخدامات التقنية في التعاملات وصولاً لتسريع الإجراءات والارتقاء بالأداء والخدمات المُقدمة للمواطن والمقيم بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 ومنظومة العمل بوزارة الداخلية.

ونوه بأهمية تنفيذ توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز، بخدمة سكان المنطقة والالتقاء بهم والاستماع لمطالبهم وتلمس احتياجاتهم، ومضاعفة الجهود للتسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم وفق أحدث السُبل.

من جهة ثانية، استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، في مقر الإمارة بالعاصمة المقدسة، اليوم، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور وائل بن حمزة مطير، والرئيس التنفيذي بتجمع مكة الصحي الدكتور حاتم العمري.

واستمع سموه إلى إيجاز عن البرامج والخطط والحملات الصحية التي يعمل الجانبان عليها في المستشفيات لتجويد منظومة الخدمات الصحية بما يتوافق ورؤية 2030 الهادفة لتسهيل تلقي الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية.

كما اطلع على مؤشرات الأداء في المنشآت والإدارات الصحية الرامية لرفع الكفاءة التشغيلية وصولاً لتطوير ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.