ينطلق معرض «عِطرة» في نسخته الرابعة بالمدينة المنورة خلال الفترة من 8- 14 نوفمبر القادم، بمشاركة المئات من العلامات التجارية المحلية والعالمية، لعرض أحدث المنتجات والخدمات في مجالات العطور والبخور.

ويهدف معرض «عِطرة» إلى التعرف على عالم مختلف من العطور، وكيفية اختيارها وصناعتها، وسيضم المعرض عدداً من العلامات التجارية في عالم العطور والبخور ليحاكي أصحاب الذوق الرفيع والنهوض برفاهية المجتمع، وجعل المدينة المنورة إحدى أهم الوجهات للمهتمين والمستثمرين في هذا المجال، خلال فترة تنظيمه بالمدينة المنورة لأول مرة.

وتشارك شركة «أحمد الخضير» لنوادر العود بصفتها الراعي الإستراتيجي لمعرض عِطرة في نسخته الرابعة، وهي علامة سعودية تعد ضمن أفضل العلامات الوطنية الفاخرة في عالم الطيب، وتعنى بتقديم أجود أنواع البخور والأدهان والعطور من مختلف دول العالم، حيث تصل إلى عملائها بخلاصة خبراتها وعنايتها الفائقة وبقيمة منافسة.

وتحرص شركة «الخضير» على انتقاء أجود أنواع خشب العود من شتى الغابات التي تتميز بجودة العود لتتناسب مع أذواق عملائها، والوصول والانتشار بمنتجاتها في جميع مناطق المملكة، ودول الخليج، إضافة إلى جميع دول العالم.

وتهدف الشركة خلال مشاركتها في معرض «عِطرة» إلى استعراض منتجاتها من أفضل وأجود أنواع العود والبخور، ورفع المعايير وانتقاء الجودة وزيادة الخيارات للعملاء وتسهيل وصولها إليهم، إضافة إلى توفير نوادر العود والأدهان.

ومن المتوقع أن تقدم شركة «الخضير» لزوار المعرض خصومات وعروضا حصرية على منتجاتها من أفخر أنواع العود والبخور.