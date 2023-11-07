استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الدكتورة نوال بنت محمد الرشيد، بمناسبة تعيينها رئيساً لجامعة طيبة في المدينة المنورة. وخلال اللقاء هنأ الدكتورة الرشيد بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل لها التوفيق والسداد في المهمات الموكلة إليها، مؤكداً أهمية الارتقاء بالبيئة التعليمية في الجامعة والتوسّع في التخصصات النوعية التي ستسهم في بناء جيلٍ واعٍ يشارك في دعم نهضة الوطن ودفع عجلة التنمية بما يتواكب مع تطلعات قيادة هذه البلاد المباركة -أيدهم الله.

من جهتها أوضحت رئيس جامعة طيبة الدكتورة نوال الرشيد، أن الجامعة تسعى لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وستعمل بتعاون وثيق مع الجهات والهيئات الحكومية وعلى رأسها إمارة المنطقة لتبادل الخبرات بما يمكّنها من أداء الدور المناط بها والعمل على تقدمها بما يخدم استثمار المميزات النسبية التي تتمتع بها منطقة المدينة المنورة.

وأشارت إلى أن الجامعة تولي أهمية قصوى لتطوير برامجها الأكاديمية والتدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز منظومة البحث العلمي كأداة رئيسية لتحقيق التقدم في مجالات متنوعة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطتها الإستراتيجية التي تلتزم من خلالها بالمسؤولية تجاه المجتمع، بالإضافة إلى البحث الدائم عن أفضل السياسات والممارسات والعمل على تطبيقها بدرجة عالية من الجودة وتشجيع الأفكار والحلول الإبداعية في كافة المجالات لخدمة المجتمع وتحقيق التقدم والتنمية المستدامة وتعزيز قطاع التعليم وتطويره.

وأعربت الرشيد، عن عظيم شكرها وامتنانها لأمير منطقة المدينة المنورة، على الدعم اللامحدود الذي تحظى به الجامعة وبرامجها الأكاديمية لخدمة أبناء وبنات المنطقة.