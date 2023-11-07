لتحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع رؤية السعودية 2030، وتقديم خدمة نوعية للمستثمرين من الخارج الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظراً لدورها الفعّال في تحريك عجلة الاقتصاد؛أطلقت وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية، المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم.وأوضح وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد أبا حسين، أن تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» هي تأشيرة تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية للتقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار «استثمر في السعودية» لتتم من خلالها معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات المملكة في الخارج لأخذ السمات الحيوية، ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة قد تصل إلى عام وبدخول متعدد، كما أن عدداً من المستفيدين يمكنهم الحصول على التأشيرة بشكل فوري، وذلك لغرض زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية.من جهته، بيّن وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير علي عبدالرحمن اليوسف، أن إطلاق الوزارة لهذه الخدمة يأتي ضمن حزمة من المشروعات التطويرية للخدمات القنصلية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك زيادة أعداد الزوار بإصدار تأشيرات الزيارة لكافة أغراضها بشكل إلكتروني (e-visa) عبر المنصة الإلكترونية للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، ومنها تأشيرة «زيارة الأعمال» التي تمنح للمستثمرين ورجال الأعمال من كافة دول العالم.وللاطلاع على المزيد من التفاصيل حول تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» ومزاياها يمكن زيارة المنصة الإلكترونية «استثمر في السعودية» (investsaudi.sa).