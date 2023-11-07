استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، بمكتبه بالإمارة أمس، سفير جمهورية النمسا لدى المملكة أوسكار فوستنغر، الذي يزور المنطقة حالياً.ورحب الأمير فهد بن سلطان، بالسفير النمساوي والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جانبه، أعرب السفير النمساوي أوسكار فوستنغر، عن سعادته بلقاء أمير منطقة تبوك، مشيداً بما شاهده في منطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي والرئيس التنفيذي لتجمع تبوك الصحي الدكتور عبدالإله محمد الحديثي، وبارك انطلاقة التجمع الصحي بالمنطقة، كمقدم خدمات صحية.وأكد حرص القيادة، على الاهتمام بقطاع الصحة وتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أن برنامج التحول الصحي الوطني أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، التي أعطت الأولوية لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.من جهته، أعرب الدكتور عبدالإله الحديثي، عن شكره وامتنانه، باسمه واسم منسوبي التجمع، لأمير منطقة تبوك، على الدعم الكريم للتجمع منذ صدور الموافقة على إنشائه وحتى انطلاقته، مشيراً إلى أن التجمع يسعى وبشكل مستمر لتعزيز خدماته، ورفع كفاءتها، والانتقال إلى نموذج تشغيل يراعي أحدث المفاهيم في الإدارة الطبية.