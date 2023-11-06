دشن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد في مطار حائل الدولي اليوم، طائرة الإسعاف الجوي «نايلات» التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي، بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال العويسي، واطلع على الخدمة التخصصية المقدمة في النقل الطبي وتختصر المسافات لنقل المرضى والمصابين، كما تحدث لغرفة عمليات الهيئة واطلع على خدمات وتجهيزات الطائرة.

وتشمل خدمة الإسعاف الجوي خدمة تخصصية في النقل الطبي وهي تختصر المسافات لنقل المرضى والمصابين من المسافات البعيدة، إضافة إلى تقديم خدمات متقدمة ذات جودة عالية.

وتهدف إلى سرعة الاستجابة للبلاغات الإسعافية ودعم فرق الإسعاف الأرضي، ونقل المرضى والمصابين للمستشفيات المتخصصة مع تقديم خدمة ذات جودة عالية بوقت قياسي، وكذلك نقل الفرق الطبية المتخصصة من المستشفيات التخصصية إلى المستشفيات الطرفية التي لا تتوفر لديها خدمات تخصصية، إضافة إلى النقل الطبي لحالات إنقاذ الحياة من المستشفيات الطرفية إلى المستشفيات المتخصصة داخل حائل ونقل الأعضاء ونقل الدم ومشتقاته. وتستوعب الطائرة مريضين أو مصابين لوجود سريرين مجهزين تجهيزاً طبياً عالياً، كما تُعد غرفة عناية مركز مصغرة.

وتعود تسمية الطائرة «نايلات» إلى منطقة تاريخية تقع غرب حائل؛ نايلات أرض الوديان والطلح وملتقى الجبال التي تتشكل منها حائل.