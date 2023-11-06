التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية دولة الشيخة حسينة واجد، على هامش المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، المنعقد في جدة.

وفي بداية اللقاء، نقل وزير الخارجية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لدولتها، وأصدق تمنياتهما لجمهورية بنغلاديش وشعبها الشقيق بدوام التقدم والرخاء.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وأهمية تأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية والضرورية العاجلة لتجنب حدوث كارثة إنسانية.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام، وأهمية دعم كافة الجهود المعنية بتطوير المرأة وتمكينها.

حضر اللقاء مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي.