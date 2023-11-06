شدد أمير منطقة ⁧‫الباحة‬⁩ الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على أهمية تطبيق ضوابط الرقابة الصارمة على الغابات والأودية والمتنزهات في قرى ومدن الباحة، لحمايتها من أي اعتداء يخلّ بهوية المنطقة الزراعية السياحية، وحذّر الأمير حسام خلال استقباله ممثل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر محمد بن سعيد الزهراني من الاحتطاب والرعي الجائرين، مؤكداً على ضرورة تكامل الجهود وتضافر الأدوار من المؤسسات والمواطنين لتنمية الغطاء النباتي ودعم تأهيل وتطوير الغابات بالمنطقة.

يذكر أن الإدارة العامة للغابات بالمنطقة أحدثت إدارة في المنطقة تعد الأولى من نوعها على مستوى المملكة.