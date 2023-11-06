نظَّمَت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك اليوم (الاثنين)، لقاءً للتوظيف، طرح خلاله أكثر من 190 فرصة وظيفية لخريجي الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، بمشاركة القطاع الخاص بالمنطقة، وذلك في مقر الكلية التقنية للبنين بمدينة تبوك.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن لقاءات التوظيف تأتي لتحقيق مستهدفات مبادرة التدريب التقني بتوفير فرص وظيفية للخريجين بالتعاون مع شركاء النجاح من قطاعات الأعمال.

وبيّن أن اللقاء يهدف إلى الإسهام في توطين الوظائف، وتأهيل القوى العاملة، وإنشاء علاقة بين الكليات التقنية والمعاهد الصناعية وقطاع الأعمال بمنطقة تبوك.