أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم (الاثنين)، «برنامج جدير»؛ لتأهيل وتدريب المميزين من حديثي التخرج قبل التحاقهم بوظائف الوزارة المرشحين عليها، بهدف إكسابهم المعرفة والخبرة العملية اللازمة في بيئة العمل.

وأكد الراجحي في كلمته خلال الحفل المعد لهذه المناسبة، أن «برنامج جدير» يأتي ضمن جهود الوزارة الإستراتيجية لتأهيل وتدريب الكوادر البشرية، بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة في رفع مستوى الأداء الوظيفي، وتعزيز قدرات الموظفين، وتمكينهم للمنافسة عالمياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت خلال العام الحالي 2023 أكثر من 80 برنامجاً تدريبياً لموظفي وقيادات الوزارة؛ بهدف رفع كفاءة وقدرات الموظفين، من خلال 5 مؤشرات أداء رئيسية.

وأوضح أن جهود الوزارة الحالية تتركز على تحقيق 4 توجهات إستراتيجية مستقبلية لتطوير وإدارة رأس المال البشري، وتشمل: الاستثمار في تدريب وتطوير قدرات وكفاءة الموظفين، والاستفادة من كفاءات الوزارة في تغطيه الاحتياج الوظيفي عوضاً عن الاستقطاب الخارجي؛ عدا الوظائف التي تتطلب اختصاصات محددة، إلى جانب رفع مستوى التنافسية الإيجابية بين الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وذلك للوصول إلى بيئة عمل أكثر ارتباطاً، كذلك زيادة التنافسية من خلال رفع مستهدفات النضج في جميع مجالات الموارد البشرية؛ لتكون الوزارة مثالاً يحتذى به للجهات الحكومية الأخرى.

وقدّم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التهنئة للمتدربين بالتحاقهم ببرنامج جدير لتأهيل المميزين، مشيداً بمساهمة الكوادر الوطنية في التنمية الوطنية الشاملة.