أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية، اليوم (الإثنين)، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة.

وأوضحت الإدارة أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم والكامل وبحرة، مبينةً أن الدراسة ستكون عن بعد عبر منصة مدرستي.

كما أعلن تعليم جدة تحويل الدراسة لتكون عن بُعد، عبر منصة مدرستي في المدارس المسائية ومدارس التعليم المستمر بجدة ورابغ وخليص، لجميع منسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.