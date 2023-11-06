تشكل عبّارات السيول في الطرق الواقعة ما بين مدن ومحافظات المملكة وقراها، عنصراً مهماً من عناصر السلامة المرورية في مواسم الأمطار، التي عادة ما تشمل جميع مناطق المملكة سنوياً.وتحتاج العديد من هذه العبّارات إلى فرق صيانة قبل حلول موسم الأمطار؛ نظراً لامتلاء بعضها بالأتربة والأحجار؛ ما يعيق عملية تصريف مياه السيول تجاه الأودية والشعاب أو المجاري المخصصة للمياه عند هطول الأمطار في المناطق المحيطة بهذه العبّارات.وتتسبب هذه العبّارات، في حال انسدادها ولو بشكل جزئي، في ارتفاع منسوب مياه الأمطار وتحولها مباشرة إلى الطرق السريعة؛ ما يشكل خطراً على قائدي المركبات، إضافة إلى عرقلة حركة المرور، خصوصاً في بعض الطرق المنخفضة، أو توجهها إلى المناطق السكنية في حال وجود قرى على هذه الطرق. ويأمل مرتادو هذه الطرق من الجهات المختصة القيام بجولات ميدانية مكثفة قبل حلول موسم الأمطار، لتنظيف هذه العبّارات وصيانتها لضمان الاستفادة القصوى من وجودها.أتربة ومخلفات تسد إحدى العبّارات. (تصوير: المحرر)