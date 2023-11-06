أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عدداً من الفرص الوظيفية التي قامت باستقطابها لخريجي وخريجات برامجها، التي بلغت 65,045 فرصة وظيفية، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م.وأوضحت المؤسسة، أنها نفذت عدداً من المبادرات؛ بهدف إيجاد فرص عمل لخريجي الكليات والمعاهد التابعة لها وتسهيل التحاقهم بسوق العمل، من أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج.وبيّنت أنه لتحقيق مستهدفات ذلك تمّ إنشاء مكاتب للتنسيق الوظيفي في مختلف المنشآت التدريبية تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، للإسهام في توطين القطاعات الحيوية بمختلف المناطق.وأشارت إلى أنه خلال النصف الأول من العام الحالي تمّ توقيع 86 مذكرة تفاهم مع جهات عدة من قطاع الأعمال لتوظيف الخريجين، وإقامة حوالى 300 ملتقى ومعرض توظيف، إضافة إلى تنفيذ 322 برنامج تهيئة للخريجين للالتحاق بسوق العمل.