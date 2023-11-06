بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس نيبال رامشاندرا بوديل، في ضحايا الزلزال الذي وقع في غرب نيبال.

وقال الملك سلمان «علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع في غرب نيبال، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيس نيبال رامشاندرا بوديل، في ضحايا الزلزال الذي وقع في غرب نيبال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد «بلغني نبأ الزلزال الذي وقع في غرب نيبال، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه».