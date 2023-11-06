أعلنت وزارة الخارجية أمس (الأحد) إطلاق المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» إلكترونياً لتشمل باقي دول العالم، بالتعاون مع وزارة الاستثمار.

وتهدف المرحلة الثانية إلى تسهيل رحلة المستثمر القادم لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة، بحيث يمكنه التقدم بطلب تأشيرة زيارة أعمال «مستثمر زائر» عبر المنصة الوطنية الموحّدة للتأشيرات لوزارة الخارجية بخطوات إلكترونية ميسرة وسهلة، وإتمام معالجة الطلب وإصدار التأشيرة الإلكترونية بشكل فوري من السفارة الرقمية وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للمستثمر.

ويستفيد من الخدمة المستثمرون من دول العالم كافة، وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة ذات تنافسية جاذبة.