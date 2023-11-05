هنأ أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف؛ بمناسبة حصول مدينة ينبع الصناعية على المركز الأول في جائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي عن فرع المدينة الخضراء الصديقة للبيئة 2023.

جاء ذلك خلال رعاية أمير المدينة حفل افتتاح المبنى الرئيسي للهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية.

وأشاد أمير المنطقة بجهود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عبدالهادي الجهني، في دعم مسيرة المنجزات الاستثنائية الصناعية والحضارية التي حققتها الهيئة خلال مسيرتها بفضل الله أولاً ثم بدعم الحكومة.

وألقى وزير الصناعة والثروة المعدنية كلمة في مستهل الحفل أكد فيها على ما تحظى به مدينتا الجبيل وينبع من دعم وتمكين من القيادة الرشيدة، نظراً لأهميتهما على خريطة الاقتصاد الوطني، واعتبارهما من أهم المدن التي ستكون لها مساهمات كبيرة في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

وأوضح الخريف أن حجم استثمارات القطاع الخاص في ينبع الصناعية بلغ 294 مليار ريال ويستهدف الوصول إلى 513 مليار ريال ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة بحلول 2030، مشيراً إلى أن المدينة تضم عدداً من المشاريع الصناعية النوعية في قطاعات البتروكيماويات والتعدين والطاقة المتجددة، مضيفاً أن الهيئة الملكية في ينبع لا يقتصر دورها على الجانب الاقتصادي، بل تقوم بأدوار مهمة في الجانب التنموي.

من جانبه أفاد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع في كلمته أن الهيئة نجحت في توفير بنية وبيئة استثمارية جذابة جعلت من مدينتي الجبيل وينبع قاعدة صناعية واقتصادية راسخة واكتسبتا شهرة ومكانة عالمية جعلتهما في مصاف المدن الصناعية الكبرى التي تمتاز بعناصر جذب سياحي واستثماري مميزة، مشيراً إلى أن المبنى الجديد صُمم وفقاً لمعايير ومواصفات واشتراطات فنية خاصة منسجمة مع المعايير الدولية؛ ليكون معلماً حضارياً ورمزاً من رموز المنطقة.

ثم شاهد أمير المدينة والحضور عرضاً مرئياً حياً على واجهة المبنى الجديد، إذ جرى تصميمه بأساليب صديقة للبيئة من خلال إعطاء أولوية للبناء المستدام وتعزيز الأداء البيئي العام.

وشهد الحفل، وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية بينبع الصناعية شملت مشروع إنشاء مستشفى المواساة بسعة 207 أسرّة، من خلال مركز طبي متكامل لخدمة سكّان المحافظة، باستخدام أحدث التقنيات الطبية وتطبيق أفضل الممارسات في المجال الطبي، إضافة إلى التعاون الوثيق مع المنظمات والمؤسسات الطبية المحلية والدولية.

كما وُضع حجر الأساس لمشروع منتجع لي بروتيل، في جزيرة الجار على مساحة 30 ألف متر مربع، بهوية عصرية تتيح للزائر الاستمتاع بإقامة مميزة على طول الشاطئ، مع الاستفادة من الخدمات الترفيهية والفعاليات والأنشطة البحرية والمرافق ذات الخدمات والمنافع الصحية.

كما جرى تدشين أربعة مشاريع استثمارية، شملت فندقي كمبينسكي، أكور، إضافة إلى مشروع مصنع الفارابي ينبع للبتروكيماويات بمنطقة الصناعات الثقيلة على مساحة 774 ألف متر مربع، لتشغيل مصنع لإنتاج البارافين العادي والثقيل وألكيل البنزين الخطي والثقيل وبعض المذيبات المتخصصة، إلى جانب تشغيل مشروع لولو هايبر ماركت بمركز المدينة التجاري على مساحة 40 ألف متر مربع، كما شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مشاريع الهيئة الملكية بينبع.