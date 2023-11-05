أعرب رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عمرو الليثي عن بالغ شكره وعظيم تقديره للأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق حملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، في أعقاب الأوضاع المأساوية التي يمر بها جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم، وما تبعه من دعم سخي من خادم الحرمين وولي العهد.

وأثنى رئيس الاتحاد على الدور الذي تقوم به السعودية في دعم القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، وجهودها المستمرة لبث الاستقرار والسلام في المنطقة، ودعمها المتواصل لقضايا العالم الإسلامي، باعتباها نبض العالم الاسلامي وأحد ركائزه والداعم الأول للقضية الفلسطينية على كل المستويات.

وأشاد رئيس الاتحاد بالإقبال الشديد للشعب السعودي لتقديم الدعم المالي عبر منصة «ساهم» التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بهدف رفع المعاناة عن إخوانهم في فلسطين.

وحث الدكتور الليثي الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والإغاثية والمجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني الذي يعيش محنة إنسانية قاسية تستدعي إبراز القيم الإسلامية السمحة في التضامن والتكافل والإغاثة.