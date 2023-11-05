تفقد أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي عدداً من المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في المحافظة لتعزيز البنية التحتية للخدمات، ووقف على سير العمل بمشروع الطريق الدائري الأوسط، الذي سيكون أحد أهم محاور ربط الطرق العامة ببعضها البعض مع دعم تحرير الحركة المرورية بالطائف وضواحيها، ويبلغ طول المرحلة الأولى من المشروع 10 كيلومترات، ويربط بين طريق الجنوب وطريق السيل مروراً بامتداد محور (شرق - غرب) وجامعة الطائف وطريق المطار، بطول إجمالي يبلغ 25 كيلومتراً، وعرض يراوح بين 80 إلى 100 متراً، ويوفر وصولاً سهلاً للمناطق والمشروعات التنموية، مما يجعل المشروع من أهم مشروعات الطرق الدائرية في المحافظة.

وقدم وكيل المشاريع شرحاً مفصلاً لأمين الطائف عن الخطوات المنجزة بهذا المشروع الحيوي الذي يحقق رابطاً تكاملياً بين الطرق العامة والمحاور التنموية الجديدة بالمحافظة، ويدعم المحاور كافة، ويعمل على تسهيل تنقل السياح وزوار المحافظة بين أجزاء المدينة والوجهات السياحية، إذ يسهم المشروع في إمكانية الانتقال من موقع لآخر دون الحاجة إلى الدخول لوسط المدينة، ويعزز الرؤية التنموية للطائف خلال المرحلة المقبلة.

وطلب المهندس عبدالله الزايدي من مقاول المشروع سرعة الإنجاز حتى يستفيد المواطن من عطاءات التنمية، بما يحقق توجيهات ولاة الأمر- حفظهم الله-، ويدعم جهود التسهيل على الأهالي وراحتهم، مؤكداً اهتمام محافظ الطائف صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بكافة المشروعات التنموية والتطويرية الهادف للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي والمساهمة في دفع جودة الحياة للأمام.