اطّلع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على تفاصيل مشاريع أعمال الصالة الإضافية وتوسعة مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بمنطقة القصيم.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم (الأحد)، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، يرافقه مدير عام المطارات الوسطى محمد المجلاد، والوفد المرافق له، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

ونوّه أمير القصيم بما تقدمه القيادة الرشيدة لتطوير النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة السعودية عالمياً في مجال الطيران المدني الدولي، مشيداً بما تحقق من نمو في منظومة مطارات السعودية، مثمناً الجهود التي يبذلها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لدعم مشاريع الطيران المدني بالمنطقة، وبما يحقق الإستراتيجية الوطنية للطيران في السعودية.

من جانبه، قدم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، شرحاً عن أهمية التوسعة الجديدة لمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم، الذي تبلغ تكلفته 149 مليون ريال، وسيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى مليون و200 ألف مسافر سنوياً، إضافة إلى إجمالي استثمارات تفوق 165 مليون ريال، مثمناً اهتمام ومتابعة أمير منطقة القصيم بالمشاريع التنموية للنقل الجوي بالمنطقة، مشيراً إلى أن القصيم إحدى المناطق التي تحظى باهتمام الهيئة العامة للطيران المدني لتقديم أرقى الخدمات للمسافرين.