دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز اليوم (الأحد) أعمال منتدى الطائف للاستثمار تحت شعار «استثمر بالطائف»، وشهد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجهات الحكومية. ويهدف المنتدى إلى دعم محافظة الطائف، وإبراز مقومات الاستثمار فيها بصفتها وجهة اقتصادية واعدة وبيئة خصبة للمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، التي ترسم الطريق لوضع المحافظة على خارطة الوجهات الاستثمارية العالمية، بمشاركة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ومسؤولي جهات حكومية وخاصة، وممثلين من شركات صينية وكورية، ورجال أعمال ومهتمين في مجال الاستثمار.

ويناقش المنتدى ضمن جلساته الحوارية على مدى ثلاثة أيام عددا من المحاور، منها:

تحديات مشاريع الطاقة النظيفة، واستشراف مستقبل التعدين في الطائف، واستدامة الأمن الغذائي في المحافظة، ومستقبل الورد الطائفي، وجودة الحياة وأنسنة المدن، والاستثمار في قطاعات الرياضة والترفيه والتقنية، وأهمية الطائف في استقبال الحجاج والمعتمرين، كما سيقام عدد من ورش العمل عن دور المرأة باعتبارها شريكاً تنموياً، ودور البحث العلمي في التقنية، والتعليم المهني في ظل رؤية السعودية 2030، كما سيتضمن المنتدى معرضاً مصاحباً يشارك فيه عدد من الشركات والجهات المحلية والدولية.