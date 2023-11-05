جددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، اليوم (الأحد)، التأكيد على المستفيدين، بالرد على إفادتها لهم بطلب معلومات وبيانات موجهة إليهم بشأن طلباتهم في المنصة.

وحول المدة الزمنية، شددت «إحكام» على وجوب الرد خلال 15 يوماً للإفادات الواردة من الأمانة العامة، و30 يوماً للإفادات الواردة من لجان النظر.

وكشفت أن طريقة التأكد من وجود الإفادة يتم من خلال الدخول لحساب المستفيد في منصة «إحكام»، ثم الدخول على «طلباتي»، ثم «التحقق من حالة الطلب»، مشيرة إلى أنها تعمل على دعم إستكمال إجراءات إثبات الملكية العقارية وفق الشروط والضوابط، ويمكن متابعة الطلب عبر المنصة، وفي حال وجود ملاحظة سيتم إخطار المستفيدين بذلك، والتواصل معهم فور انتهاء طلباتهم من الدراسة النهائية.