تنطلق في جدة، مساء الأربعاء القادم، فعالية توعوية تثقيفية ترفيهية لمرضى انحلال الجلد الفقاعي (EB) برعاية الجمعية السعودية للطب المخبري بالتعاون مع قسم الجلدية بمجمع الملك عبدالله، وتعد الفعالية الأولى من نوعها في السعودية، وتتضمن أركاناً تفاعلية تثقيفية من تخصصات مختلفة تشارك فيها تخصصات متنوعة تشمل قسم التغذية، وقسم النفسية، وقسم الجينات الوراثية، وقسم الأسنان. ويشارك في الحضور والتقديم عدد من الأطباء والمهتمين والشخصيات الملهمة والناجحة ونخبة من منسوبي وطلاب جامعة الملك عبد العزيز وجامعة جدة. وتهدف هذه الفعالية لتثقيف المرضى والأسر بهذا المرض وبث المرح في قلوب الأطفال وعائلاتهم، من خلال بعض الفعاليات الترفيهية والثقافية. ويستمع مرضى انحلال الجلد الفقاعي وأسرهم والمهتمون خلال الفعاليات إلى جدول مبسط من المحاضرات، إذ تبدأ بالتعريف بماهية المرض للدكتورة هبة الأحول، تليها توجيهات عن النشاط اليومي والعناية بالقدم للدكتورة سلطانة عبدالغني، ثم محاضرة عن التعليم والتحصيل الدراسي للدكتورة يارا الغامدي. ويتوالى البرنامج بمحاضرات عن العناية بالفم والأسنان، يليها التشخيص الوراثي ثم الجوانب النفسية والتغذية والنمو، والعناية بالجلد وأنواع الضماد، ثم تقدم أبرار العثمان مداخلة بعنوان «تجربتي مع انحلال الجلد الفقاعي»، تليها مناقشة عامة.