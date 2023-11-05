تواصل هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، تنفيذ أعمال مشروع مركز القبلتين الحضاري على مساحة 50.200م2، الذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات العامة للزوار والمصلين ورفع الطاقة الاستيعابية لاستيعاب أكثر من 13,000 مصلٍّ، بما يعزز التنمية العمرانية والاقتصادية، ويساعد على حماية النسيج والمواقع الحضرية وتنمية الأنشطة الاجتماعية والثقافية في هذا الموقع المرتبط بذاكرة التاريخ الإسلامي.وبلغت نسبة الإنجاز للمرحلة الثانية من المشروع، 35%، التي تشمل المنطقة الجنوبية للمسجد على مساحة 38 ألف متر مربع، إذ تشمل المرحلة تنفيذ المواقف السطحية ومبنى المركز الثقافي ومبنى المعلومات، إضافة إلى مبنى المعارض والمبنى التجاري، وكذلك مبنى الممر المرتبط مع حديقة القبلتين والساحات المحيطة بالمسجد؛ فضلاً عن تهيئة المواقف المخصصة للحافلات.ويأتي المشروع ضمن المشاريع الحضارية التي تُجسد اهتمام حكومة المملكة بالمدينة المنورة في المجالات كافة، ويرسم ملامح من صور العناية والرعاية التي تقدمها الدولة في سبيل تحسين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للزوار بما يساهم في إثراء تجربتهم خلال زيارتهم المملكة.وكانت هيئة تطوير المنطقة، قد أنجزت خلال الفترة الماضية أعمال المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 12.2 ألف متر مربع، لتشمل ساحات المسجد وساحة الأنشطة وخدمات المصاعد والسلالم الكهربائية ومجمعات الوضوء ومباني الخدمات العامة ومواقف السيارات في نطاق المسجد والمواقع المخصصة للانتظار والاستراحة للمصلين والزوار، فيما يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع؛ التي تشمل تأهيل وتطوير الأحياء السكنية المحيطة بالمسجد ضمن برنامج «أنسنة المدينة»؛ التي تأتي في إطار إعادة تأهيل المناطق غير المنظمة وتحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة. ويُعد مشروع مركز القبلتين الحضاري أحد المشاريع التطويرية التي تشهدها مواقع التاريخ الإسلامي في المدينة المنورة؛ بهدف تعزيز البُعد التاريخي لها من خلال إضافة عناصر معمارية وثقافية ووسائل إرشادية تبرز قيمتها الحضارية، إلى جانب استثمار المقومات الاجتماعية والاقتصادية لها بما يدعم منظومة العمل التكاملي الذي تشهده المنطقة لإثراء تجربة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي.