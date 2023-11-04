شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم (السبت) في الاجتماع العربي الأمريكي المنعقد في عمّان.

وبحث الاجتماع الموقف العربي الداعي لوقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع، إضافةً إلى العمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم.

حضر الاجتماع مساعد مدير الإدارة العامة لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمير الدكتور عبدالله بن خالد الكبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف السديري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.