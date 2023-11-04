أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة 11 - 1445/4/17 الموافق من 2023/10/26 حتى 2023/11/1 عن ضبط 16,695 مخالفًا، منهم 10,518 مخالفًا لنظام الإقامة، و3953 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2224 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل السعودية 783 شخصاً، 57% منهم يمنيو الجنسية، و42% إثيوبيو الجنسية، و1% من جنسيات أخرى، كما تم ضبط 32 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج السعودية بطريقة غير نظامية، تم ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحول من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة فقد بلغ إجماليهم 49,890 وافداً مخالفًا، منهم 42,358 رجلاً، و7532 امرأة، فيما تمت إحالة 43,535 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1995 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 8603 مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.