أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم (الجمعة) اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وفي بداية الاتصال، ثمّن وزير الخارجية تأييد الصين لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وبحث الجانبان تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، في ظل استمرار التصعيد العسكري وتضرر المدنيين العزّل، إضافة إلى مناقشة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف كافة الأعمال العسكرية، والعودة إلى مسار السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.